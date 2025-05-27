Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Аудакс - Хуачипато 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: АудаксХуачипато, 12 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида. Судить этот матч будет Juan Lara.

МСК, 12 тур, Стадион: Муниципал де Ла Флорида
Chile Liga de Primera
Аудакс
German Guiffrey 30'
Esteban Matus 62'
Leo Valencia 85'
Leo Valencia 90+4'
Завершен
4 : 3
27 мая 2025
Хуачипато
Benjamin Gazzolo 9'
Lionel Altamirano 39'
Джимми Мартинес 54'
Benjamin Gazzolo icon
9'
German Guiffrey icon
30'
Lionel Altamirano icon
39'
Счет после первого тайма 1:2
Джимми Мартинес icon
54'
Esteban Matus icon
62'
Leo Valencia icon
85'
Leo Valencia icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Хуачипато - Угловой
9'
Угловой
Хуачипато - Угловой
9'
Benjamin Gazzolo - 1-ый Гол
30'
Угловой
Аудакс - Угловой
30'
German Guiffrey - 2-ой Гол
39'
Lionel Altamirano - 3-ий Гол
45+5'
Угловой
Хуачипато - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
48'
Угловой
Хуачипато - Угловой
49'
Угловой
Хуачипато - Угловой
54'
Джимми Мартинес - 4-ый Гол
60'
Угловой
Хуачипато - Угловой
62'
Esteban Matus - 5-ый Гол
63'
Угловой
Хуачипато - Угловой
65'
Угловой
Хуачипато - Угловой
65'
Угловой
Хуачипато - Угловой
72'
Угловой
Аудакс - Угловой
74'
Угловой
Аудакс - Угловой
75'
Угловой
Аудакс - Угловой
76'
Угловой
Аудакс - Угловой
85'
Leo Valencia - 6-ый Гол
88'
Угловой
Аудакс - Угловой
90+4'
Leo Valencia - 7-ый Гол
90+9'
Угловой
Аудакс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Аудакс — Хуачипато

Аудакс Аудакс
1
Чили
Tomas Ahumada
22
Чили
Jorge Espejo
2
Чили
Oliver Rojas
3
Чили
Cristobal Munoz
23
Чили
Esteban Matus
5
Аргентина
Гастон Джил Ромеро
8
Чили
Marco Collao
6
Аргентина
German Guiffrey
27
Чили
Michael Fuentes
10
Чили
Leo Valencia
9
Аргентина
Lautaro Palacios
Тренер
Чили
Juan Jose Ribera
Хуачипато Хуачипато
25
Уругвай
Rodrigo Odriozola
4
Чили
Benjamin Gazzolo
5
Чили
Рафаэль Карока
44
Чили
Николас Варгас
26
Чили
Leandro Diaz
6
Чили
Клаудио Сепулведа
11
Чили
Juan Ignacio Figueroa
30
Чили
Brayan Garrido
14
Чили
Carlos Villanueva
23
Парагвай
Cris Martinez
9
Аргентина
Lionel Altamirano
Тренер
Чили
Jaime Garcia

История последних встреч

Аудакс
Аудакс
Хуачипато
Аудакс
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
09.11.2025
Хуачипато
Хуачипато
2:1
Аудакс
Аудакс
Обзор
05.10.2025
Хуачипато
Хуачипато
4:2
Аудакс
Аудакс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аудакс Аудакс
48%
Хуачипато Хуачипато
52%
Атаки
61
69
Угловые
7
9
Фолы
11
10
Удары (всего)
17
7
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Lara (Чили).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 3 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Juan Lara назначал пенальти

Комментарии к матчу
