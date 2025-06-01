Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Эвертон - Аудакс 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ЭвертонАудакс, 13 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саусалито. Судить этот матч будет Jose Cabero Rebolledo.

МСК, 13 тур, Стадион: Саусалито
Chile Liga de Primera
Эвертон
Lautaro Palacios 74'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Аудакс
Lautaro Palacios 53'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Lautaro Palacios icon
53'
Кристиан Паласиос icon
74'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Эвертон - Угловой
21'
Угловой
Аудакс - Угловой
35'
Угловой
Эвертон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Аудакс - Угловой
53'
Lautaro Palacios - 1-ый Гол
57'
Угловой
Эвертон - Угловой
58'
Угловой
Эвертон - Угловой
60'
Угловой
Аудакс - Угловой
74'
Кристиан Паласиос - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Эвертон — Аудакс

Эвертон Эвертон
1
Чили
Ignacio Gonzalez
2
Чили
Alex Ibacache
5
Аргентина
Ramiro Gonzalez
4
Уругвай
Hugo Magallanes
35
Чили
Lucas Soto
21
Чили
Benjamin Berrios
11
Уругвай
Alan Medina
7
Чили
Joaqun Moya
6
Чили
Alvaro Madrid
25
Чили
Emiliano Ramos
9
Чили
Matias Campos
Тренер
Уругвай
Mauricio Larriera
Аудакс Аудакс
1
Чили
Tomas Ahumada
2
Чили
Oliver Rojas
3
Чили
Cristobal Munoz
6
Аргентина
German Guiffrey
22
Чили
Jorge Espejo
8
Чили
Marco Collao
5
Аргентина
Гастон Джил Ромеро
23
Чили
Esteban Matus
24
Чили
Nicolas Orellana
9
Аргентина
Lautaro Palacios
27
Чили
Michael Fuentes
Тренер
Чили
Juan Jose Ribera

История последних встреч

Эвертон
Эвертон
Аудакс
Эвертон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Аудакс
Аудакс
2:0
Эвертон
Эвертон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эвертон Эвертон
67%
Аудакс Аудакс
33%
Атаки
142
84
Угловые
4
3
Фолы
7
12
Удары (всего)
12
7
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Cabero Rebolledo (Чили).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Jose Cabero Rebolledo назначал пенальти

Комментарии к матчу
