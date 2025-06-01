Смотреть онлайн Эвертон - Аудакс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Эвертон — Аудакс, 13 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саусалито. Судить этот матч будет Jose Cabero Rebolledo.
Превью матча Эвертон — Аудакс
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Cabero Rebolledo (Чили).
За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 1 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Jose Cabero Rebolledo назначал пенальти