Смотреть онлайн Хуачипато - Палестино 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Хуачипато — Палестино, 15 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лас Хигуэрас. Судить этот матч будет Jose Cabero.
Превью матча Хуачипато — Палестино
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Cabero (Чили).
За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Jose Cabero назначал пенальти