22.06.2025

Смотреть онлайн Хуачипато - Палестино 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ХуачипатоПалестино, 15 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лас Хигуэрас. Судить этот матч будет Jose Cabero.

МСК, 15 тур, Стадион: Лас Хигуэрас
Chile Liga de Primera
Хуачипато
Джимми Мартинес 50'
Lionel Altamirano 64'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Палестино
Кристиан Суарез 29'
Antonio Ceza 45'
Кристиан Суарез icon
29'
Antonio Ceza icon
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Джимми Мартинес icon
50'
Lionel Altamirano icon
64'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Палестино - Угловой
29'
Угловой
Палестино - Угловой
29'
Кристиан Суарез - 1-ый Гол
45'
Antonio Ceza - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
50'
Джимми Мартинес - 3-ий Гол
64'
Lionel Altamirano - 4-ый Гол
82'
Угловой
Хуачипато - Угловой
88'
Угловой
Хуачипато - Угловой
90'
Угловой
Хуачипато - Угловой
90+4'
Угловой
Хуачипато - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2

Превью матча Хуачипато — Палестино

Хуачипато Хуачипато
17
Чили
Zacarias Lopez
4
Чили
Benjamin Gazzolo
5
Чили
Рафаэль Карока
18
Чили
Joaquin Gutierrez
15
Чили
Antonio Castillo
6
Чили
Клаудио Сепулведа
10
Аргентина
Óscar Ortega
30
Чили
Brayan Garrido
23
Парагвай
Cris Martinez
9
Аргентина
Lionel Altamirano
11
Чили
Juan Ignacio Figueroa
Тренер
Чили
Jaime Garcia
Палестино Палестино
25
Чили
Себастьян Перез
28
Чили
Dilan Zuniga
4
Чили
Antonio Ceza
13
Чили
Кристиан Суарез
2
Чили
Vicente Espinoza
42
Аргентина
Фернандо Меза
10
Чили
Ariel Martinez
7
Чили
Брайан Карраско
14
Чили
Joe Abrigo
41
Чили
Ian Alegria
27
Парагвай
Junior Marabel
Тренер
Аргентина
Lucas Bovaglio

История последних встреч

Хуачипато
Хуачипато
Палестино
Хуачипато
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.12.2025
Палестино
Палестино
2:2
Хуачипато
Хуачипато
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хуачипато Хуачипато
47%
Палестино Палестино
53%
Атаки
102
118
Угловые
4
2
Фолы
16
11
Удары (всего)
16
7
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
9
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Cabero (Чили).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Jose Cabero назначал пенальти

Комментарии к матчу
