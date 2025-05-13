13.05.2025
Смотреть онлайн Сантьяго В - Сан Фелипе 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Сантьяго В — Сан Фелипе, 6 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.
МСК, 6 тур, Стадион: Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер
Кубок Чили по футболу
Завершен
0 : 1
13 мая 2025
Сан Фелипе
60'
Текстовая трансляция
4'
Сантьяго В - Угловой
4'
Сантьяго В - Угловой
6'
Сан Фелипе - Угловой
45+2'
Сантьяго В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Сантьяго В - Угловой
60'
Сан Фелипе - 1-ый Гол
68'
Сантьяго В - Угловой
68'
Сантьяго В - Угловой
74'
Сантьяго В - Угловой
90'
Сан Фелипе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Сантьяго В — Сан Фелипе
История последних встреч
Сантьяго В
Сан Фелипе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.07.2025
Сантьяго В
1:3
Сан Фелипе
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
173
139
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу