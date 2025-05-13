Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Сантьяго В - Сан Фелипе 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: Сантьяго ВСан Фелипе, 6 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.

МСК, 6 тур, Стадион: Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер
Кубок Чили по футболу
Сантьяго В
Завершен
0 : 1
13 мая 2025
Сан Фелипе
60'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Сан Фелипе icon
60'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
4'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
6'
Угловой
Сан Фелипе - Угловой
45+2'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
60'
Сан Фелипе - 1-ый Гол
68'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
68'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
74'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
90'
Угловой
Сан Фелипе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Сантьяго В — Сан Фелипе

История последних встреч

Сантьяго В
Сантьяго В
Сан Фелипе
Сантьяго В
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.07.2025
Сантьяго В
Сантьяго В
1:3
Сан Фелипе
Сан Фелипе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сантьяго В Сантьяго В
50%
Сан Фелипе Сан Фелипе
50%
Атаки
173
139
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
2
5
Игры 6 тур
20.05.2025
Ла Калера
0:0
Сан-Луис Кильота
Завершен
13.05.2025
Сантьяго В
0:1
Сан Фелипе
Завершен
12.05.2025
Эвертон
2:1
Универсидад Католика
Завершен
12.05.2025
Ла Калера
0:0
Сан-Луис Кильота
Завершен
11.05.2025
Серена
1:1
Кобресаль
Завершен
11.05.2025
Рейнджерз
1:0
О´Хиггинс
Завершен
11.05.2025
Антофагаста
3:1
Икике
Завершен
11.05.2025
У. Де Консепсьон
0:0
Санта Круз
Завершен
11.05.2025
Юнион Эспаньола
5:1
Д. Консепсьон
Завершен
11.05.2025
Аудакс
2:2
Палестино
Завершен
11.05.2025
Кокимбо Унидо
3:0
Арика
Завершен
11.05.2025
Темуко
4:2
Хуачипато
Завершен
11.05.2025
Юнион Эспаньола
-:-
Мелипилья
Отменен
10.05.2025
Депортес Лимаче
4:1
Коло Коло
Завершен
10.05.2025
Курико Унидо
2:1
Нубленсе
Завершен
10.05.2025
Кобрелоа
3:0
Депортес Копьяпо
Завершен
10.05.2025
У. Де Чили
1:1
Депортес Реколета
Завершен
Комментарии к матчу
