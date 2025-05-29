Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Торпедо К - Гареджи Сагареджо 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрузияЧемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули: Торпедо КГареджи Сагареджо, 18 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиви Киладзе.

МСК, 18 тур, Стадион: Гиви Киладзе
Чемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули
Торпедо К
Завершен
0 : 2
29 мая 2025
Гареджи Сагареджо
19'
84'
Смотреть онлайн
FC Gareji icon
19'
Счет после первого тайма 0:1
FC Gareji icon
84'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
FC Gareji - Угловой
19'
FC Gareji - 1-ый Гол
27'
Угловой
FC Gareji - Угловой
43'
Угловой
FC Gareji - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Торпедо К - Угловой
71'
Угловой
FC Gareji - Угловой
72'
Угловой
Торпедо К - Угловой
84'
FC Gareji - 2-ой Гол
86'
Угловой
Торпедо К - Угловой
90+2'
Угловой
FC Gareji - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Торпедо К — Гареджи Сагареджо

История последних встреч

Торпедо К
Торпедо К
Гареджи Сагареджо
Торпедо К
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.10.2025
Гареджи Сагареджо
Гареджи Сагареджо
1:3
Торпедо К
Торпедо К
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Торпедо К Торпедо К
46%
Гареджи Сагареджо Гареджи Сагареджо
54%
Атаки
76
99
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
3
6
Игры 18 тур
29.05.2025
Торпедо К
0:2
Гареджи Сагареджо
Завершен
Комментарии к матчу
