19.05.2025

Смотреть онлайн Юнион Магдалена - Америка Кали 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Юнион МагдаленаАмерика Кали, Квалификационный раунд . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sierra Nevada. Судить этот матч будет Hector Rivera.

МСК, Квалификационный раунд, Стадион: Estadio Sierra Nevada
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Юнион Магдалена
Завершен
0 : 2
19 мая 2025
Америка Кали
Ricardo Marquez 67'
Карлос Дарвин Квинтеро 78'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Ricardo Marquez icon
67'
Карлос Дарвин Квинтеро icon
78'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Америка Кали - Угловой
20'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
21'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
52'
Угловой
Америка Кали - Угловой
52'
Угловой
Америка Кали - Угловой
59'
Угловой
Америка Кали - Угловой
66'
Угловой
Америка Кали - Угловой
67'
Marquez - 1-ый Гол
72'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
78'
Карлос Дарвин Квинтеро - 2-ой Гол
80'
Угловой
Америка Кали - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4

Превью матча Юнион Магдалена — Америка Кали

Юнион Магдалена Юнион Магдалена
1
Колумбия
Eduar Esteban Restrepo
8
Аргентина
Sanchez
10
Sarmiento
24
Колумбия
Fabian Cantillo
33
Колумбия
Oscar Vanegas
20
Колумбия
Juan Diego Giraldo
21
Колумбия
Ricardo Marquez
4
Колумбия
David Murillo
30
Колумбия
Dairon Mosquera
26
Колумбия
Juan Jose Tello Perlaza
5
Колумбия
Martin Payares
Тренер
Колумбия
Хорхе Луис Пинто
Америка Кали Америка Кали
23
Brayan Medina
33
Колумбия
Joel Sebastian Romero
14
Колумбия
Marcos Mina
21
Колумбия
Sebastian Navarro Otalora
11
Колумбия
Duvan Vergara
8
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
15
Колумбия
Rafael Carrascal
26
Колумбия
Esneyder Mena
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
22
Аргентина
Rodrigo Holgado
Тренер
Уругвай
Хорхе Да Силва

История последних встреч

Юнион Магдалена
Юнион Магдалена
Америка Кали
Юнион Магдалена
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.11.2025
Америка Кали
Америка Кали
3:0
Юнион Магдалена
Юнион Магдалена
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Магдалена Юнион Магдалена
39%
Америка Кали Америка Кали
61%
Атаки
66
92
Угловые
3
6
Фолы
15
9
Удары (всего)
14
11
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hector Rivera (Колумбия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Hector Rivera назначал пенальти

Игры Квалификационный раунд
10.11.2025
Санта Фе
1:0
Депортиво Кали
Завершен
10.11.2025
Америка Кали
3:0
Юнион Магдалена
Завершен
10.11.2025
Alianza
2:0
Бояка Чико
Завершен
09.11.2025
Онсе Кальдас
1:0
Пасто
Завершен
09.11.2025
Букараманга
2:1
Ля Эквидад
Завершен
09.11.2025
Атлетико Насьональ
2:1
Рионегро Агилас
Завершен
09.11.2025
Форталеза Сипакира
1:1
Атлетико
Завершен
08.11.2025
Толима
3:1
Льянерос
Завершен
08.11.2025
Перейра
1:4
Меделлин
Завершен
07.11.2025
Энвигадо
1:1
Мильонариос
Завершен
04.11.2025
Толима
-:-
Льянерос
Отложен
04.11.2025
Америка Кали
-:-
Юнион Магдалена
Отложен
04.11.2025
Энвигадо
-:-
Мильонариос
Отложен
03.11.2025
Санта Фе
-:-
Депортиво Кали
Отложен
03.11.2025
Форталеза Сипакира
-:-
Атлетико
Отложен
03.11.2025
Атлетико Насьональ
-:-
Рионегро Агилас
Отложен
02.11.2025
Букараманга
-:-
Ля Эквидад
Отложен
02.11.2025
Онсе Кальдас
-:-
Пасто
Отложен
02.11.2025
Перейра
-:-
Меделлин
Отложен
02.11.2025
Alianza
-:-
Бояка Чико
Отложен
Комментарии к матчу
