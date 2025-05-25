Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Форталеза Сипакира - Юнион Магдалена 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Форталеза СипакираЮнион Магдалена . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Форталеза Сипакира
Завершен
0 : 1
25 мая 2025
Юнион Магдалена
Превью матча Форталеза Сипакира — Юнион Магдалена

Форталеза Сипакира Форталеза Сипакира
1
Колумбия
Jordan Javier García Bonnet
4
Колумбия
Jonathan Marulanda
6
Колумбия
Yesid Diaz
23
Колумбия
Luis Fernando Escorcia Urieta
20
Колумбия
Sebastian Valencia Isaza
16
Колумбия
Kelvin Javier Florez Mosquera
13
Колумбия
Ronaldo Ismael Pajaro Beltran
17
Колумбия
Kevin Adrian Balanta Carabali
33
Колумбия
Andres Arroyo
8
Колумбия
Андрес Рикаурте
19
Колумбия
Emilio Aristizabal
Юнион Магдалена Юнион Магдалена
18
Венесуэла
Freddy Molina
10
Sarmiento
12
Аргентина
Manuel Tasso
28
Колумбия
Jose Mercado
27
Колумбия
John Anderson Lerma Longa
26
Колумбия
Juan Jose Tello Perlaza
3
Уругвай
Nicolas Ramos
9
Колумбия
Cristian Felipe Iguaran Rey
24
Колумбия
Fabian Cantillo
80
Колумбия
Roberto Hinojosa
21
Колумбия
Ricardo Marquez
Комментарии к матчу
