Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Америка Кали - Меделлин 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Америка КалиМеделлин . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Америка Кали
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Меделлин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Америка Кали — Меделлин

Америка Кали Америка Кали
9
Перу
Luis Ramos
29
Jose Cavadia
7
Колумбия
Cristian Barrios
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
31
Колумбия
Omar Bertel
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
15
Колумбия
Андрес Роа
88
Tilman Palacios
13
Колумбия
Mateo Castillo
10
Колумбия
Rafael Carrascal
4
Колумбия
Андрес Москера
Меделлин Меделлин
29
Уругвай
Washington Aguerre
2
Leyser Chaverra Renteria
23
Колумбия
Fainer Torijano
33
Колумбия
Daniel Londono
26
Колумбия
Esneyder Mena
14
Колумбия
Балдомеро Перлажа
80
Колумбия
Alexis Serna
13
Колумбия
Francisco Chaverra
10
Колумбия
Jarlan Barrera
15
Колумбия
Джеми Альварадо
27
Колумбия
Brayan Leon Muniz

История последних встреч

Америка Кали
Америка Кали
Меделлин
Америка Кали
0 побед
0 побед
0%
0%
20.06.2025
Америка Кали
Америка Кали
1:1
Меделлин
Меделлин
Обзор
01.06.2025
Меделлин
Меделлин
1:1
Америка Кали
Америка Кали
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA