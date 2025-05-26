Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Онсе Кальдас - Депортиво Кали 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Онсе КальдасДепортиво Кали . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Онсе Кальдас
Завершен
1 : 0
26 мая 2025
Депортиво Кали
Смотреть онлайн
Превью матча Онсе Кальдас — Депортиво Кали

Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
4
Колумбия
Efrain Navarro
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
18
Колумбия
Jaider Riquett
22
Колумбия
Juan Cuesta
19
Колумбия
Mateo Garcia
88
Колумбия
Robert Mejia
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
10
Колумбия
Luis Sanchez
7
Колумбия
Майкл Барриос
17
Колумбия
Дайро Морено
Депортиво Кали Депортиво Кали
13
Колумбия
Yani Quintero
21
Колумбия
Хулиан Куинонез
38
Панама
Alejandro Rodriguez
19
Johan Martinez
2
Колумбия
Фелипе Агиляр
11
Колумбия
Andrey Estupinan
39
Колумбия
Matias Orozco
5
Уругвай
Joaquin Varela
27
Колумбия
Fabian Viafara
18
Колумбия
Авилес Хуртадо
3
Колумбия
Андрес Корреа
