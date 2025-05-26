26.05.2025
Смотреть онлайн Мильонариос - Бояка Чико 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Мильонариос — Бояка Чико . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Завершен
4 : 2
26 мая 2025
Превью матча Мильонариос — Бояка Чико
Мильонариос
История последних встреч
Мильонариос
Бояка Чико
1 победа
0 побед
100%
0%
13.11.2025
Бояка Чико
1:2
Мильонариос
Комментарии к матчу