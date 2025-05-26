Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Мильонариос - Бояка Чико 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: МильонариосБояка Чико . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Мильонариос
Завершен
4 : 2
26 мая 2025
Бояка Чико
Смотреть онлайн
Превью матча Мильонариос — Бояка Чико

Мильонариос Мильонариос
12
Колумбия
Диего Новоа
3
Samuel Martin
29
Колумбия
Alex Fernando Moreno Paz
17
Колумбия
Jorge Arias
20
Колумбия
Дановис Бангуэро
28
Колумбия
Stiven Vega
8
Колумбия
Dewar Victoria
11
Колумбия
Beckham David Castro Espinosa
14
Колумбия
Давид Макалистер Силва
25
Колумбия
Brayan Johan Cuero Angulo
23
Колумбия
Леонардо Кастро
Бояка Чико Бояка Чико
12
Уругвай
Дарио Денис
17
Колумбия
Jose David Ampudia
6
Колумбия
Andres Aedo
4
Колумбия
Anyelo Saldana
3
Camilo Quiceno
10
Колумбия
Delio Ramirez
19
Колумбия
Kevin Cortes
24
Колумбия
Nicolas Valencia
7
Колумбия
Estefano Arango
9
Колумбия
Хайро Молина
16
Колумбия
Владимир Эрнандес

История последних встреч

Мильонариос
Мильонариос
Бояка Чико
Мильонариос
1 победа
0 побед
100%
0%
13.11.2025
Бояка Чико
Бояка Чико
1:2
Мильонариос
Мильонариос
