31.05.2025
Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Расинг де Кордоба 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и Тиро — Расинг де Кордоба, 17 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.
МСК, 17 тур, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
9'
28'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
Химнасия и Тиро
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
1'
Химнасия и Тиро - Угловой
9'
Химнасия и Тиро - 1-ый Гол
14'
Расинг де Кордоба - Угловой
28'
Химнасия и Тиро - 2-ой Гол
35'
Химнасия и Тиро - Угловой
44'
Химнасия и Тиро - Угловой
51'
Расинг де Кордоба - Угловой
54'
Расинг де Кордоба - Угловой
56'
Расинг де Кордоба - Угловой
69'
Расинг де Кордоба - Угловой
89'
Расинг де Кордоба - Угловой
Превью матча Химнасия и Тиро — Расинг де Кордоба
История последних встреч
Химнасия и Тиро
Расинг де Кордоба
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.10.2025
Расинг де Кордоба
1:2
Химнасия и Тиро
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
10
7
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу