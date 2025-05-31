Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Расинг де Кордоба 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и ТироРасинг де Кордоба, 17 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.

МСК, 17 тур, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
9'
28'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
Расинг де Кордоба
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Химнасия и Тиро icon
9'
Химнасия и Тиро icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
9'
Химнасия и Тиро - 1-ый Гол
14'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
28'
Химнасия и Тиро - 2-ой Гол
35'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
44'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
51'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
54'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
56'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
69'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
89'
Угловой
Расинг де Кордоба - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1

Превью матча Химнасия и Тиро — Расинг де Кордоба

История последних встреч

Химнасия и Тиро
Химнасия и Тиро
Расинг де Кордоба
Химнасия и Тиро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.10.2025
Расинг де Кордоба
Расинг де Кордоба
1:2
Химнасия и Тиро
Химнасия и Тиро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия и Тиро Химнасия и Тиро
50%
Расинг де Кордоба Расинг де Кордоба
50%
Атаки
10
7
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
AK Барс AK Барс
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
30 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA