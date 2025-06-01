01.06.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес Рио Куарто - Централ Норте Сальта 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Эстудиантес Рио Куарто — Централ Норте Сальта, 17 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Марсело Бьелса.
МСК, 17 тур, Стадион: Марсело Бьелса
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
Централ Норте Сальта - Угловой
24'
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
25'
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
30'
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
43'
Централ Норте Сальта - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
63'
Централ Норте Сальта - Угловой
63'
Централ Норте Сальта - Угловой
65'
Эстудиантес Рио Куарто - 1-ый Гол
74'
Централ Норте Сальта - Угловой
77'
Централ Норте Сальта - Угловой
85'
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Эстудиантес Рио Куарто — Централ Норте Сальта
История последних встреч
Эстудиантес Рио Куарто
Централ Норте Сальта
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.10.2025
Централ Норте Сальта
1:2
Эстудиантес Рио Куарто
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
123
87
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу