01.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Лос Андес - Ол Бойз 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Атлетико Лос Андес — Ол Бойз, 17 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Eduardo Gallardon.
МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Eduardo Gallardon
Аргентина - Примера B Насьональ
Атлетико Лос Андес
90+1'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Ол Бойз
52'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Ол Бойз
52'
Атлетико Лос Андес
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Ол Бойз - Угловой
5'
Ол Бойз - Угловой
6'
Ол Бойз - Угловой
11'
Ол Бойз - Угловой
13'
Ол Бойз - Угловой
21'
Ол Бойз - Угловой
27'
Атлетико Лос Андес - Угловой
35'
Ол Бойз - Угловой
43'
Атлетико Лос Андес - Угловой
45+1'
Ол Бойз - Угловой
47'
Атлетико Лос Андес - Угловой
47'
Атлетико Лос Андес - Угловой
52'
Ол Бойз - Угловой
52'
Ол Бойз - 1-ый Гол
90+1'
Атлетико Лос Андес - 2-ой Гол
Превью матча Атлетико Лос Андес — Ол Бойз
Статистика матча
Атаки
11
11
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
