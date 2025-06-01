Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Сан Мартин Т - Сан-Мигель 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Сан Мартин ТСан-Мигель, 17 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Ciudadela.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio La Ciudadela
Аргентина - Примера B Насьональ
Сан Мартин Т
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Сан-Мигель
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Сан-Мигель icon
61'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
41'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Угловой
Сан-Мигель - Угловой
61'
Сан-Мигель - 1-ый Гол
64'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
66'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
74'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
88'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
90+5'
Угловой
Сан Мартин Т - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Сан Мартин Т — Сан-Мигель

Статистика матча

Атаки
188
98
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
0
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
AK Барс AK Барс
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
30 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA