01.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Сан Мартин Т — Сан-Мигель, 17 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Ciudadela.
МСК, 17 тур, Стадион: Estadio La Ciudadela
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Сан-Мигель
61'
Текстовая трансляция
31'
Сан Мартин Т - Угловой
41'
Сан Мартин Т - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Сан-Мигель - Угловой
61'
Сан-Мигель - 1-ый Гол
64'
Сан Мартин Т - Угловой
66'
Сан Мартин Т - Угловой
74'
Сан Мартин Т - Угловой
88'
Сан Мартин Т - Угловой
90+5'
Сан Мартин Т - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Атаки
188
98
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
0
1
