31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: Сан Мартин — Реал Пилар, 18 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Boga.
МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Francisco Boga
Аргентина - Примера B Метрополитана
Завершен
0 : 0
31 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Реал Пилар - Угловой
26'
Реал Пилар - Угловой
29'
Реал Пилар - Угловой
31'
Сан Мартин - Угловой
32'
Сан Мартин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
56'
Реал Пилар - Угловой
75'
Сан Мартин - Угловой
80'
Реал Пилар - Угловой
84'
Сан Мартин - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Превью матча Сан Мартин — Реал Пилар
История последних встреч
Сан Мартин
Реал Пилар
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Статистика матча
Атаки
54
82
Угловые
4
5
Фолы
9
4
Удары (всего)
4
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
1
