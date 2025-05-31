Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Сан Мартин - Реал Пилар 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: Сан МартинРеал Пилар, 18 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Boga.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Francisco Boga
Аргентина - Примера B Метрополитана
Сан Мартин
Завершен
0 : 0
31 мая 2025
Реал Пилар
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
26'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
29'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
31'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
32'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
56'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
75'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
80'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
84'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1

Превью матча Сан Мартин — Реал Пилар

История последних встреч

Сан Мартин
Сан Мартин
Реал Пилар
Сан Мартин
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Реал Пилар
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Сан Мартин
Обзор

Статистика матча

Атаки
54
82
Угловые
4
5
Фолы
9
4
Удары (всего)
4
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
1
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
Комментарии к матчу
