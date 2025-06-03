03.06.2025
Смотреть онлайн Редлендс Юнайтед - Холланд Парк Хоукс 03.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Квинсленд - Премьер-лига: Редлендс Юнайтед — Холланд Парк Хоукс, 12 тур . Начало встречи 03 июня 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cleveland Showgrounds.
МСК, 12 тур, Стадион: Cleveland Showgrounds
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Редлендс Юнайтед
41'
45'
45+2'
67'
Завершен
4 : 3
03 июня 2025
Холланд Парк Хоукс
18'
52'
90+3'
Редлендс Юнайтед
41'
Редлендс Юнайтед
45'
Редлендс Юнайтед
45+2'
Счет после первого тайма 3:1
Редлендс Юнайтед
67'
Холланд Парк Хоукс
90+3'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
1'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
13'
Редлендс Юнайтед - Угловой
16'
Редлендс Юнайтед - Угловой
18'
Холланд Парк Хоукс - 1-ый Гол
32'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
37'
Редлендс Юнайтед - Угловой
37'
Редлендс Юнайтед - Угловой
41'
Редлендс Юнайтед - Угловой
41'
Редлендс Юнайтед - 2-ой Гол
45'
Редлендс Юнайтед - 3-ий Гол
45+2'
Редлендс Юнайтед - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 1,2
52'
Холланд Парк Хоукс - 5-ый Гол
58'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
61'
Редлендс Юнайтед - Угловой
67'
Редлендс Юнайтед - 6-ый Гол
70'
Редлендс Юнайтед - Угловой
70'
Редлендс Юнайтед - Угловой
90'
Редлендс Юнайтед - Угловой
90+3'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+3'
Холланд Парк Хоукс - 7-ый Гол
90+5'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+6'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,2
Превью матча Редлендс Юнайтед — Холланд Парк Хоукс
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
40
39
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
11
