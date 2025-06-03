Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
03.06.2025

Смотреть онлайн Редлендс Юнайтед - Холланд Парк Хоукс 03.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Редлендс ЮнайтедХолланд Парк Хоукс, 12 тур . Начало встречи 03 июня 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cleveland Showgrounds.

МСК, 12 тур, Стадион: Cleveland Showgrounds
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Редлендс Юнайтед
41'
45'
45+2'
67'
Завершен
4 : 3
03 июня 2025
Холланд Парк Хоукс
18'
52'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Холланд Парк Хоукс icon
18'
Редлендс Юнайтед icon
41'
Редлендс Юнайтед icon
45'
Редлендс Юнайтед icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:1 : 1,2
Холланд Парк Хоукс icon
52'
Редлендс Юнайтед icon
67'
Холланд Парк Хоукс icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
13'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
16'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
18'
Холланд Парк Хоукс - 1-ый Гол
32'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
37'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
37'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
41'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
41'
Редлендс Юнайтед - 2-ой Гол
45'
Редлендс Юнайтед - 3-ий Гол
45+2'
Редлендс Юнайтед - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 1,2
52'
Холланд Парк Хоукс - 5-ый Гол
58'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
61'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
67'
Редлендс Юнайтед - 6-ый Гол
70'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
70'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
90+3'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+3'
Холланд Парк Хоукс - 7-ый Гол
90+5'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+6'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,2

Превью матча Редлендс Юнайтед — Холланд Парк Хоукс

Статистика матча

Владение мячом
Редлендс Юнайтед Редлендс Юнайтед
50%
Холланд Парк Хоукс Холланд Парк Хоукс
50%
Атаки
40
39
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
11
Игры 12 тур
28.06.2025
Мэджик Юнайтед ТФА
8:1
Саутсайд Иглз
Завершен
03.06.2025
Логан Лайтнинг
0:0
Ipswich FC
Завершен
03.06.2025
Редлендс Юнайтед
4:3
Холланд Парк Хоукс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
2 Декабря
23:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
2 Декабря
22:30
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
2 Декабря
23:00
Локомотив Локомотив
СКА СКА
2 Декабря
19:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
2 Декабря
23:00
Амур Амур
Динамо Минск Динамо Минск
2 Декабря
12:15
Адмирал Адмирал
ХК Сочи ХК Сочи
2 Декабря
12:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2 Декабря
23:15
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
2 Декабря
19:00
Челны Челны
ХК Ростов ХК Ростов
2 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA