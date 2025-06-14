Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Gold Coast Knights Women - Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Gold Coast Knights WomenСаутс Юнайтед - Женщины (NPL), 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Australia NPL Queensland Women
Gold Coast Knights Women
2'
33'
54'
78'
Завершен
4 : 0
14 июня 2025
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Gold Coast Knights Women icon
2'
Gold Coast Knights Women icon
33'
Счет после первого тайма 2:0
Gold Coast Knights Women icon
54'
Gold Coast Knights Women icon
78'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Gold Coast Knights Women - 1-ый Гол
5'
Угловой
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
24'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
27'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
33'
Gold Coast Knights Women - 2-ой Гол
44'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
54'
Gold Coast Knights Women - 3-ий Гол
58'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
62'
Угловой
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
67'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
73'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
78'
Gold Coast Knights Women - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Gold Coast Knights Women — Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)

История последних встреч

Gold Coast Knights Women
Gold Coast Knights Women
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Gold Coast Knights Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
1:5
Gold Coast Knights Women
Gold Coast Knights Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
57
42
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
12
9
Игры 18 тур
14.06.2025
ФК Лайонс - Женщины
2:0
ФК Митчелтон - Женщины
Завершен
14.06.2025
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
5:0
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Завершен
14.06.2025
Gold Coast Knights Women
4:0
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Завершен
