14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Gold Coast Knights Women — Саутс Юнайтед - Женщины (NPL), 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Australia NPL Queensland Women
Gold Coast Knights Women
2'
33'
54'
78'
Завершен
4 : 0
14 июня 2025
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Gold Coast Knights Women - 1-ый Гол
5'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
24'
Gold Coast Knights Women - Угловой
27'
Gold Coast Knights Women - Угловой
33'
Gold Coast Knights Women - 2-ой Гол
44'
Gold Coast Knights Women - Угловой
54'
Gold Coast Knights Women - 3-ий Гол
58'
Gold Coast Knights Women - Угловой
62'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
67'
Gold Coast Knights Women - Угловой
73'
Gold Coast Knights Women - Угловой
78'
Gold Coast Knights Women - 4-ый Гол
90+2'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Угловой
История последних встреч
Gold Coast Knights Women
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
1:5
Gold Coast Knights Women
Статистика матча
Атаки
57
42
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
12
9
