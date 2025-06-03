Фрибет 15000₽
03.06.2025

Смотреть онлайн ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Истерн Сабербс 03.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: ФК Сент-Джордж УиллавонгИстерн Сабербс, 12 тур . Начало встречи 03 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint George Park.

МСК, 12 тур, Стадион: Saint George Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
Завершен
0 : 1
03 июня 2025
Истерн Сабербс
42'
Истерн Сабербс icon
42'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1
Текстовая трансляция
31'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
32'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
42'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
51'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
54'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
55'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
68'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
73'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
81'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
90+4'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1

Превью матча ФК Сент-Джордж Уиллавонг — Истерн Сабербс

Статистика матча

Атаки
167
174
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
5
Игры 12 тур
25.06.2025
Брисбен Олимпик
0:0
Саншайн Кост Уондерерс
Завершен
03.06.2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
0:1
Истерн Сабербс
Завершен
