03.06.2025
Смотреть онлайн ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Истерн Сабербс 03.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: ФК Сент-Джордж Уиллавонг — Истерн Сабербс, 12 тур . Начало встречи 03 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint George Park.
МСК, 12 тур, Стадион: Saint George Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Завершен
0 : 1
03 июня 2025
Истерн Сабербс
42'
Текстовая трансляция
31'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
32'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
42'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
45+2'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
51'
Истерн Сабербс - Угловой
54'
Истерн Сабербс - Угловой
55'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
68'
Истерн Сабербс - Угловой
73'
Истерн Сабербс - Угловой
81'
Истерн Сабербс - Угловой
90+4'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1
Превью матча ФК Сент-Джордж Уиллавонг — Истерн Сабербс
Статистика матча
Атаки
167
174
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
5
Игры 12 тур
Комментарии к матчу