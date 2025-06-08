08.06.2025
Смотреть онлайн Brisbane Roar NPL - Лайонс ФК 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Brisbane Roar NPL — Лайонс ФК, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.
МСК, 13 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Brisbane Roar NPL
90+5'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Лайонс ФК
41'
60'
Лайонс ФК
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Лайонс ФК
60'
Brisbane Roar NPL
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Brisbane Roar NPL - Угловой
6'
Лайонс ФК - Угловой
18'
Лайонс ФК - Угловой
41'
Лайонс ФК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
48'
Brisbane Roar NPL - Угловой
60'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
62'
Лайонс ФК - Угловой
62'
Лайонс ФК - Угловой
62'
Лайонс ФК - Угловой
90+5'
Brisbane Roar NPL - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1
Статистика матча
Атаки
83
104
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
11
