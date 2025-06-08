Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Brisbane Roar NPL - Лайонс ФК 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Brisbane Roar NPLЛайонс ФК, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.

МСК, 13 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Brisbane Roar NPL
90+5'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Лайонс ФК
41'
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Лайонс ФК icon
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Лайонс ФК icon
60'
Brisbane Roar NPL icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
6'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
18'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
41'
Лайонс ФК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
48'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
60'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
62'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
62'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
62'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
90+5'
Brisbane Roar NPL - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1

Превью матча Brisbane Roar NPL — Лайонс ФК

Статистика матча

Атаки
83
104
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
11
Игры 13 тур
08.06.2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
1:1
Голд Кост Юнайтед
Завершен
08.06.2025
Голд Кост Найтс
4:2
Виннум Вулвз
Завершен
08.06.2025
Саншайн Кост Уондерерс
0:5
Пенинсула Пауэр
Завершен
08.06.2025
Brisbane Roar NPL
1:2
Лайонс ФК
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Лорьян Лорьян
Лион Лион
7 Декабря
22:45
Эспаньол Эспаньол
Райо Вальекано Райо Вальекано
7 Декабря
20:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Кёльнер Кёльнер
7 Декабря
21:00
У-Банка У-Банка
Партизан Партизан
7 Декабря
21:30
G2 Esports G2 Esports
Team Falcons Team Falcons
7 Декабря
22:00
Колорадо Колорадо
Филадельфия Филадельфия
7 Декабря
21:07
Флуминенсе Флуминенсе
ФК Баия ФК Баия
7 Декабря
22:00
Баскония Баскония
Валенсия Валенсия
7 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA