26.05.2025
Смотреть онлайн FC Naples - Юнион Омаха 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: FC Naples — Юнион Омаха . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Юнион Омаха - Угловой
13'
Юнион Омаха - Угловой
15'
FC Naples - Угловой
20'
FC Naples - 1-ый Гол
25'
Юнион Омаха - Угловой
32'
Юнион Омаха - 2-ой Гол
35'
Юнион Омаха - Угловой
36'
Юнион Омаха - Угловой
45+3'
FC Naples - 3-ий Гол
50'
FC Naples - 4-ый Гол
54'
Юнион Омаха - Угловой
56'
Юнион Омаха - Угловой
59'
Юнион Омаха - Угловой
85'
Юнион Омаха - Угловой
Превью матча FC Naples — Юнион Омаха
Статистика матча
Владение мячом
29%
71%
Атаки
66
98
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу