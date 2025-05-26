Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн FC Naples - Юнион Омаха 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: FC NaplesЮнион Омаха . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
FC Naples
20'
45+3'
50'
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Юнион Омаха
32'
FC Naples icon
20'
Юнион Омаха icon
32'
FC Naples icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
FC Naples icon
50'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
13'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
15'
Угловой
FC Naples - Угловой
20'
FC Naples - 1-ый Гол
25'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
32'
Юнион Омаха - 2-ой Гол
35'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
36'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
45+3'
FC Naples - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
50'
FC Naples - 4-ый Гол
54'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
56'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
59'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
85'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1

Превью матча FC Naples — Юнион Омаха

Статистика матча

Владение мячом
FC Naples FC Naples
29%
Юнион Омаха Юнион Омаха
71%
Атаки
66
98
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
