08.06.2025
Смотреть онлайн Antelope Valley Alta - Spokane Velocity FC 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Antelope Valley Alta — Spokane Velocity FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
19'
Antelope Valley Alta - Угловой
24'
Antelope Valley Alta - Угловой
28'
Antelope Valley Alta - Угловой
30'
Antelope Valley Alta - Угловой
39'
Antelope Valley Alta - Угловой
41'
Spokane Velocity FC - Угловой
45'
Spokane Velocity FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Antelope Valley Alta - Угловой
50'
Antelope Valley Alta - Угловой
55'
Antelope Valley Alta - Угловой
90'
Antelope Valley Alta - Угловой
90+1'
Antelope Valley Alta - Угловой
90+1'
Antelope Valley Alta - Угловой
90+3'
Antelope Valley Alta - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Antelope Valley Alta — Spokane Velocity FC
История последних встреч
Antelope Valley Alta
Spokane Velocity FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Spokane Velocity FC
2:0
Antelope Valley Alta
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
115
98
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу