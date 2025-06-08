Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Antelope Valley Alta - Spokane Velocity FC 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Antelope Valley AltaSpokane Velocity FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Antelope Valley Alta
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Spokane Velocity FC
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
24'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
28'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
30'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
39'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
41'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
45'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
50'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
55'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
90'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
90+1'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
90+1'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
90+3'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Antelope Valley Alta — Spokane Velocity FC

История последних встреч

Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
Spokane Velocity FC
Antelope Valley Alta
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Spokane Velocity FC
Spokane Velocity FC
2:0
Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Antelope Valley Alta Antelope Valley Alta
60%
Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC
40%
Атаки
115
98
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
