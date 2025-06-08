Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Чаттаноога Ред Вулвс - Portland Hearts of Pine 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Чаттаноога Ред ВулвсPortland Hearts of Pine . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе David Stanton Field.

МСК, Стадион: David Stanton Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Чаттаноога Ред Вулвс
28'
35'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Portland Hearts of Pine
5'
Смотреть онлайн
Portland Hearts of Pine icon
5'
Чаттаноога Ред Вулвс icon
28'
Чаттаноога Ред Вулвс icon
35'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
18'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
28'
Чаттаноога Ред Вулвс - 2-ой Гол
35'
Чаттаноога Ред Вулвс - 3-ий Гол
43'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
71'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
71'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
72'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Чаттаноога Ред Вулвс — Portland Hearts of Pine

История последних встреч

Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
Portland Hearts of Pine
Чаттаноога Ред Вулвс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.09.2025
Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
1:1
Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чаттаноога Ред Вулвс Чаттаноога Ред Вулвс
31%
Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine
69%
Атаки
74
85
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
