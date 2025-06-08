08.06.2025
Смотреть онлайн Чаттаноога Ред Вулвс - Portland Hearts of Pine 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Чаттаноога Ред Вулвс — Portland Hearts of Pine . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе David Stanton Field.
МСК, Стадион: David Stanton Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Чаттаноога Ред Вулвс
28'
35'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
18'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
28'
Чаттаноога Ред Вулвс - 2-ой Гол
35'
Чаттаноога Ред Вулвс - 3-ий Гол
43'
Portland Hearts of Pine - Угловой
71'
Portland Hearts of Pine - Угловой
71'
Portland Hearts of Pine - Угловой
72'
Portland Hearts of Pine - Угловой
Превью матча Чаттаноога Ред Вулвс — Portland Hearts of Pine
История последних встреч
Чаттаноога Ред Вулвс
Portland Hearts of Pine
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.09.2025
Portland Hearts of Pine
1:1
Чаттаноога Ред Вулвс
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74
85
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу