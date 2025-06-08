Смотреть онлайн Гринвилл Триумф - FC Naples 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Гринвилл Триумф — FC Naples . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:03 по московскому времени и пройдет на стадионе Legacy Early College Field.
Превью матча Гринвилл Триумф — FC Naples
Команда Гринвилл Триумф в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды FC Naples, в том матче победу одержали хозяева.