08.06.2025

Смотреть онлайн Гринвилл Триумф - FC Naples 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Гринвилл ТриумфFC Naples . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:03 по московскому времени и пройдет на стадионе Legacy Early College Field.

МСК, Стадион: Legacy Early College Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Гринвилл Триумф
37'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
FC Naples
13'
Смотреть онлайн
FC Naples icon
13'
Гринвилл Триумф icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
13'
FC Naples - 1-ый Гол
16'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
19'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
35'
Угловой
FC Naples - Угловой
37'
Гринвилл Триумф - 2-ой Гол
42'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
59'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
60'
Угловой
FC Naples - Угловой
65'
Угловой
FC Naples - Угловой
78'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
81'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
Превью матча Гринвилл Триумф — FC Naples

Команда Гринвилл Триумф в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды FC Naples, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
FC Naples
Гринвилл Триумф
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
07.09.2025
FC Naples
FC Naples
2:1
Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
Обзор
27.07.2025
Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
2:1
FC Naples
FC Naples
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гринвилл Триумф Гринвилл Триумф
59%
FC Naples FC Naples
41%
Атаки
110
92
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
13
0
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
