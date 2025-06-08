08.06.2025
Смотреть онлайн Ричмонд Кикерс - Texoma FC 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ричмонд Кикерс — Texoma FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Stadium.
МСК, Стадион: City Stadium
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Texoma FC
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
7'
Ричмонд Кикерс - 1-ый Гол
14'
Ричмонд Кикерс - Угловой
19'
Texoma FC - 2-ой Гол
24'
Ричмонд Кикерс - Угловой
43'
Texoma FC - Угловой
67'
Texoma FC - Угловой
69'
Ричмонд Кикерс - Угловой
72'
Ричмонд Кикерс - Угловой
74'
Texoma FC - 3-ий Гол
90+3'
Ричмонд Кикерс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Ричмонд Кикерс — Texoma FC
История последних встреч
Ричмонд Кикерс
Texoma FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Texoma FC
1:0
Ричмонд Кикерс
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
116
111
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу