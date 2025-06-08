Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ричмонд Кикерс - Texoma FC 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ричмонд КикерсTexoma FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Stadium.

МСК, Стадион: City Stadium
Чемпионат США. USL Первая лига
Ричмонд Кикерс
7'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Texoma FC
19'
74'
Смотреть онлайн
Ричмонд Кикерс icon
7'
Texoma FC icon
19'
Счет после первого тайма 1:1
Texoma FC icon
74'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Ричмонд Кикерс - 1-ый Гол
14'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
19'
Texoma FC - 2-ой Гол
24'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
43'
Угловой
Texoma FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
67'
Угловой
Texoma FC - Угловой
69'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
72'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
74'
Texoma FC - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ричмонд Кикерс — Texoma FC

История последних встреч

Ричмонд Кикерс
Ричмонд Кикерс
Texoma FC
Ричмонд Кикерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Texoma FC
Texoma FC
1:0
Ричмонд Кикерс
Ричмонд Кикерс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ричмонд Кикерс Ричмонд Кикерс
60%
Texoma FC Texoma FC
40%
Атаки
116
111
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
2
5
