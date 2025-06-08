08.06.2025
Смотреть онлайн Westchester SC - Ван Ноксвилл 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Westchester SC — Ван Ноксвилл . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Westchester SC
51'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Ван Ноксвилл
71'
Текстовая трансляция
29'
Westchester SC - Угловой
42'
Ван Ноксвилл - Угловой
43'
Ван Ноксвилл - Угловой
45+6'
Westchester SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Westchester SC - 1-ый Гол
58'
Ван Ноксвилл - Угловой
71'
Ван Ноксвилл - 2-ой Гол
88'
Westchester SC - Угловой
90'
Westchester SC - Угловой
90+6'
Ван Ноксвилл - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Westchester SC — Ван Ноксвилл
История последних встреч
Westchester SC
Ван Ноксвилл
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Ван Ноксвилл
1:1
Westchester SC
Статистика матча
Владение мячом
66%
34%
Атаки
106
86
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу