Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Westchester SC - Ван Ноксвилл 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Westchester SCВан Ноксвилл . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Westchester SC
51'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Ван Ноксвилл
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Westchester SC icon
51'
Ван Ноксвилл icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
29'
Угловой
Westchester SC - Угловой
42'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
43'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
45+6'
Угловой
Westchester SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Westchester SC - 1-ый Гол
58'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
71'
Ван Ноксвилл - 2-ой Гол
88'
Угловой
Westchester SC - Угловой
90'
Угловой
Westchester SC - Угловой
90+6'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Westchester SC — Ван Ноксвилл

История последних встреч

Westchester SC
Westchester SC
Ван Ноксвилл
Westchester SC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Ван Ноксвилл
Ван Ноксвилл
1:1
Westchester SC
Westchester SC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Westchester SC Westchester SC
66%
Ван Ноксвилл Ван Ноксвилл
34%
Атаки
106
86
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
ЦСКА ЦСКА
5 Декабря
17:00
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Автомобилист Автомобилист
Северсталь Северсталь
5 Декабря
17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
5 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA