22.06.2025
Смотреть онлайн Гринвилл Триумф - Чаттаноога Ред Вулвс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Гринвилл Триумф — Чаттаноога Ред Вулвс . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Legacy Early College Field.
МСК, Стадион: Legacy Early College Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Гринвилл Триумф
28'
55'
77'
Завершен
3 : 1
22 июня 2025
Гринвилл Триумф
28'
Счет после первого тайма 1:1
Гринвилл Триумф
55'
Гринвилл Триумф
77'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
13'
Чаттаноога Ред Вулвс - 1-ый Гол
28'
Гринвилл Триумф - 2-ой Гол
37'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
40'
Гринвилл Триумф - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Гринвилл Триумф - Угловой
51'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
54'
Гринвилл Триумф - Угловой
55'
Гринвилл Триумф - 3-ий Гол
68'
Гринвилл Триумф - Угловой
73'
Гринвилл Триумф - Угловой
74'
Гринвилл Триумф - Угловой
77'
Гринвилл Триумф - 4-ый Гол
84'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
90+6'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Гринвилл Триумф — Чаттаноога Ред Вулвс
Статистика матча
Владение мячом
66%
Атаки
225
160
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу