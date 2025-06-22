22.06.2025
Смотреть онлайн Ван Ноксвилл - ФК Саут Джорджия Тормента 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ван Ноксвилл — ФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sansom Sports Complex.
МСК, Стадион: Sansom Sports Complex
Чемпионат США. USL Первая лига
Ван Ноксвилл
15'
39'
80'
Завершен
3 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
3'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
15'
Ван Ноксвилл - Угловой
15'
Ван Ноксвилл - 1-ый Гол
18'
Ван Ноксвилл - Угловой
26'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
39'
Ван Ноксвилл - 2-ой Гол
45+3'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
68'
Ван Ноксвилл - Угловой
70'
Ван Ноксвилл - Угловой
71'
Ван Ноксвилл - Угловой
80'
Ван Ноксвилл - 3-ий Гол
90+1'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
90+3'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
90+5'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
78
135
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
