08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: ФК Форвард Мадисон — Юнион Омаха . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Breese Stevens Field.
МСК, Стадион: Breese Stevens Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Юнион Омаха
14'
Текстовая трансляция
4'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
14'
Юнион Омаха - 1-ый Гол
36'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Юнион Омаха - Угловой
56'
Юнион Омаха - Угловой
66'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
88'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча ФК Форвард Мадисон — Юнион Омаха
История последних встреч
ФК Форвард Мадисон
Юнион Омаха
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Юнион Омаха
4:0
ФК Форвард Мадисон
Статистика матча
Владение мячом
33%
Атаки
168
110
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
5
