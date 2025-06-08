Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн ФК Саут Джорджия Тормента - Шарлотт Индепенденс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: ФК Саут Джорджия ТорментаШарлотт Индепенденс . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eagle Field.

МСК, Стадион: Eagle Field
Чемпионат США. USL Первая лига
ФК Саут Джорджия Тормента
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Шарлотт Индепенденс
5'
90+4'
Шарлотт Индепенденс icon
5'
Счет после первого тайма 0:1
Шарлотт Индепенденс icon
90+4'
Текстовая трансляция
5'
Шарлотт Индепенденс - 1-ый Гол
16'
Угловой
Шарлотт Индепенденс - Угловой
36'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
42'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
58'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
66'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
67'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
69'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
88'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
88'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
90+4'
Шарлотт Индепенденс - 2-ой Гол

Превью матча ФК Саут Джорджия Тормента — Шарлотт Индепенденс

Статистика матча

Владение мячом
ФК Саут Джорджия Тормента ФК Саут Джорджия Тормента
48%
Шарлотт Индепенденс Шарлотт Индепенденс
52%
Атаки
82
98
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
