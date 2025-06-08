08.06.2025
Смотреть онлайн ФК Саут Джорджия Тормента - Шарлотт Индепенденс 08.06.2025. Прямая трансляция
МСК, Стадион: Eagle Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Шарлотт Индепенденс
5'
90+4'
Текстовая трансляция
5'
Шарлотт Индепенденс - 1-ый Гол
16'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
36'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
42'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
58'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
66'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
67'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
69'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
88'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
88'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
90+4'
Шарлотт Индепенденс - 2-ой Гол
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
82
98
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
6
5
