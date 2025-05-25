25.05.2025
Смотреть онлайн ФК Саут Джорджия Тормента - Чаттаноога Ред Вулвс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: ФК Саут Джорджия Тормента — Чаттаноога Ред Вулвс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eagle Field.
МСК, Стадион: Eagle Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Чаттаноога Ред Вулвс
12'
69'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
12'
Чаттаноога Ред Вулвс - 1-ый Гол
41'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
43'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
45'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
52'
ФК Саут Джорджия Тормента - Незабитый пенальти
62'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
64'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
64'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
69'
Чаттаноога Ред Вулвс - 2-ой Гол
71'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
74'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
88'
ФК Саут Джорджия Тормента - 3-ий Гол
90+9'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Превью матча ФК Саут Джорджия Тормента — Чаттаноога Ред Вулвс
История последних встреч
ФК Саут Джорджия Тормента
Чаттаноога Ред Вулвс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Чаттаноога Ред Вулвс
2:0
ФК Саут Джорджия Тормента
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
132
88
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
2
5
