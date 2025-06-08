08.06.2025
Смотреть онлайн Монтерей Бей - Lexington SC 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Монтерей Бей — Lexington SC, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cardinale Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Cardinale Stadium
США - Чемпионат USL
Монтерей Бей
20'
75'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Lexington SC
7'
Lexington SC
7'
Монтерей Бей FC
20'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,4
Монтерей Бей FC
75'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,4
Текстовая трансляция
7'
Lexington SC - 1-ый Гол
20'
Монтерей Бей FC - 2-ой Гол
26'
Lexington SC - Угловой
29'
Lexington SC - Угловой
43'
Монтерей Бей FC - Угловой
45'
Lexington SC - Угловой
49'
Lexington SC - Угловой
51'
Lexington SC - Угловой
59'
Монтерей Бей FC - Угловой
61'
Lexington SC - Угловой
62'
Lexington SC - Угловой
67'
Lexington SC - Угловой
67'
Lexington SC - Угловой
71'
Lexington SC - Угловой
75'
Монтерей Бей FC - 3-ий Гол
81'
Lexington SC - Угловой
81'
Lexington SC - Угловой
84'
Lexington SC - Угловой
90+3'
Монтерей Бей FC - Угловой
Превью матча Монтерей Бей — Lexington SC
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
82
104
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
5
4
