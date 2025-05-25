25.05.2025
Смотреть онлайн Майами - Бирмингем Легион 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Майами — Бирмингем Легион . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат USL
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Превью матча Майами — Бирмингем Легион
История последних встреч
Майами
Бирмингем Легион
1 победа
0 побед
100%
0%
20.10.2025
Бирмингем Легион
2:3
Майами
Комментарии к матчу