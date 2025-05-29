29.05.2025
Смотреть онлайн Инди Элевен - Хартфорд Атлетик 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Инди Элевен — Хартфорд Атлетик, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лукас Ойл Стэдиум.
МСК, 1 тур, Стадион: Лукас Ойл Стэдиум
США - Чемпионат USL
Инди Элевен
14'
45+2'
46'
90+3'
Завершен
4 : 4
29 мая 2025
Хартфорд Атлетик
26'
32'
42'
46'
Инди Элевен
14'
Хартфорд Атлетик
26'
Хартфорд Атлетик
32'
Хартфорд Атлетик
42'
Инди Элевен
45+2'
Счет после первого тайма 2:3 : 1,0
Инди Элевен
46'
Хартфорд Атлетик
46'
Инди Элевен
90+3'
Матч закончился со счётом 4:4 : 1,0
Текстовая трансляция
14'
Инди Элевен - 1-ый Гол
24'
Хартфорд Атлетик - Угловой
26'
Хартфорд Атлетик - 2-ой Гол
31'
Хартфорд Атлетик - Угловой
32'
Хартфорд Атлетик - 3-ий Гол
42'
Хартфорд Атлетик - 4-ый Гол
45+2'
Инди Элевен - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 2:3 : 1,0
46'
Инди Элевен - 6-ый Гол
46'
Хартфорд Атлетик - 7-ый Гол
60'
Инди Элевен - Угловой
65'
Инди Элевен - Угловой
66'
Хартфорд Атлетик - Угловой
72'
Хартфорд Атлетик - Угловой
80'
Инди Элевен - Угловой
86'
Инди Элевен - Угловой
90+1'
Инди Элевен - Угловой
90+3'
Инди Элевен - 8-ый Гол
90+6'
Инди Элевен - Угловой
Матч закончился со счётом 4:4 : 1,0
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
106
91
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
4
4
