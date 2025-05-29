29.05.2025
Смотреть онлайн Лас Вегас Лайтс - Финикс Райзинг 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Лас Вегас Лайтс — Финикс Райзинг, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cashman Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Cashman Field
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 1
29 мая 2025
Финикс Райзинг
24'
Текстовая трансляция
14'
Финикс Райзинг - Угловой
24'
Финикс Райзинг - 1-ый Гол
38'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
43'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
45'
Финикс Райзинг - Угловой
45+1'
Финикс Райзинг - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
65'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
66'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
66'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
67'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
71'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
73'
Финикс Райзинг - Угловой
84'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
85'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
86'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
90+5'
Лас Вегас Лайтс FC - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Лас Вегас Лайтс — Финикс Райзинг
История последних встреч
Лас Вегас Лайтс
Финикс Райзинг
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.09.2025
Финикс Райзинг
0:0
Лас Вегас Лайтс
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
121
108
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
3
2
