29.05.2025
Смотреть онлайн Скорпионс Скорпионс - Талса 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Скорпионс Скорпионс — Талса, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toyota Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Toyota Field
США - Чемпионат USL
Скорпионс Скорпионс
45+4'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Талса
70'
Текстовая трансляция
12'
Талса - Угловой
14'
Талса - Угловой
45+4'
Скорпионс Скорпионс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
53'
Талса - Угловой
58'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
70'
Талса - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Скорпионс Скорпионс — Талса
История последних встреч
Скорпионс Скорпионс
Талса
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Талса
2:0
Скорпионс Скорпионс
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
106
81
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
1
4
Игры 1 тур
26.10.2025
1:0
26.10.2025
1:1
26.10.2025
2:1
26.10.2025
0:1
25.10.2025
2:1
23.10.2025
1:0
20.10.2025
2:3
19.10.2025
0:3
19.10.2025
0:0
19.10.2025
1:0
19.10.2025
1:1
19.10.2025
2:1
19.10.2025
1:0
19.10.2025
3:2
19.10.2025
0:0
19.10.2025
1:1
18.10.2025
2:2
16.10.2025
1:0
14.10.2025
5:0
12.10.2025
2:2
12.10.2025
3:3
12.10.2025
2:0
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:2
12.10.2025
3:2
12.10.2025
2:1
12.10.2025
5:0
11.10.2025
0:1
11.10.2025
0:2
08.10.2025
1:3
06.10.2025
3:1
05.10.2025
0:0
05.10.2025
0:1
05.10.2025
3:0
05.10.2025
1:0
02.10.2025
1:1
29.09.2025
2:1
29.09.2025
1:0
29.09.2025
2:2
28.09.2025
1:0
28.09.2025
2:2
28.09.2025
3:3
28.09.2025
0:2
28.09.2025
0:1
28.09.2025
2:1
27.09.2025
2:2
27.09.2025
1:0
25.09.2025
1:2
22.09.2025
2:1
21.09.2025
1:1
21.09.2025
1:1
21.09.2025
2:2
21.09.2025
0:2
21.09.2025
3:1
21.09.2025
0:2
21.09.2025
3:1
21.09.2025
2:2
21.09.2025
0:1
21.09.2025
1:2
20.09.2025
0:1
17.09.2025
1:4
14.09.2025
0:1
14.09.2025
0:0
14.09.2025
0:4
14.09.2025
2:2
14.09.2025
3:3
14.09.2025
3:3
14.09.2025
0:2
14.09.2025
1:0
14.09.2025
2:5
07.09.2025
2:1
07.09.2025
1:2
07.09.2025
1:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
2:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
0:2
07.09.2025
4:1
06.09.2025
0:0
31.08.2025
1:0
31.08.2025
3:3
31.08.2025
1:0
31.08.2025
4:4
31.08.2025
2:0
31.08.2025
0:2
31.08.2025
2:3
31.08.2025
2:1
31.08.2025
1:1
31.08.2025
1:3
31.08.2025
3:1
31.08.2025
1:0
25.08.2025
4:1
24.08.2025
1:2
Комментарии к матчу