08.06.2025
Смотреть онлайн Окленд Рутс - Эль-Пасо Локомотив 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Окленд Рутс — Эль-Пасо Локомотив, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Oakland Coliseum.
МСК, 1 тур, Стадион: Oakland Coliseum
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
28'
Окленд Рутс - Угловой
37'
Окленд Рутс - Угловой
37'
Окленд Рутс - Угловой
31'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
45+6'
Окленд Рутс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
76'
Окленд Рутс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Превью матча Окленд Рутс — Эль-Пасо Локомотив
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
83
63
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу