Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Rhode Island FC — Майами , 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centreville Bank Stadium .

Превью матча Rhode Island FC — Майами

Команда Rhode Island FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Майами, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Rhode Island FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Майами забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Майами, в том матче победу одержали гостьи.