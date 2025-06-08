08.06.2025
Смотреть онлайн Скорпионс Скорпионс - Лас Вегас Лайтс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Скорпионс Скорпионс — Лас Вегас Лайтс, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toyota Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Toyota Field
США - Чемпионат USL
Скорпионс Скорпионс
13'
27'
61'
Завершен
3 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
13'
Скорпионс Скорпионс - 1-ый Гол
17'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
17'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
21'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
27'
Скорпионс Скорпионс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
61'
Скорпионс Скорпионс - 3-ий Гол
68'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
79'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
82'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Скорпионс Скорпионс — Лас Вегас Лайтс
История последних встреч
Скорпионс Скорпионс
Лас Вегас Лайтс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
Лас Вегас Лайтс
1:1
Скорпионс Скорпионс
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
84
71
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
4
