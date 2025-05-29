Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Саундерс - San Diego FC 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: СаундерсSan Diego FC . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд. Судить этот матч будет Ismir Pekmic.

МСК, Стадион: Сэнчури Линк Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Саундерс
Хесус Феррейра 58'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
San Diego FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Хесус Феррейра icon
58'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Саундерс FC - Угловой
5'
Угловой
Саундерс FC - Угловой
14'
Угловой
San Diego FC - Угловой
21'
Угловой
San Diego FC - Угловой
35'
Угловой
San Diego FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
58'
Хесус Феррейра - 1-ый Гол забит с передачи Paul Rothrock
60'
Угловой
Саундерс FC - Угловой
61'
Угловой
Саундерс FC - Угловой
62'
Угловой
San Diego FC - Угловой
68'
Угловой
San Diego FC - Угловой
90+5'
Угловой
San Diego FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Саундерс — San Diego FC

Саундерс Саундерс
24
Швейцария
Стефан Фрей
16
США
Алекс Ролдан
15
США
Jon Bell
20
Южная Корея
Киихии Ким
5
Камерун
Нуху Толо
18
США
Obed Vargas
7
США
Кристиан Ролдан
14
США
Paul Rothrock
11
Словакия
Альберт Руснак
77
Англия
Райан Кент
9
Колумбия
Хесус Феррейра
Тренер
США
Брайан Шметцер
San Diego FC San Diego FC
1
США
Си Джей Дос Сантос
33
США
Oscar Verhoeven
17
Северная Ирландия
Пэдди Макнейр
97
Швеция
Christopher McVey
27
США
Luca Bombino
70
США
Alejandro Alvarado
6
Дания
Йеппе Тверсков
14
США
Лука Де Ла Торре
10
Дания
Андерс Дрейер
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
77
Англия
Alexander Mighten
Тренер
Mikey Varas

Статистика матча

Владение мячом
Саундерс Саундерс
37%
San Diego FC San Diego FC
63%
Атаки
74
105
Угловые
4
6
Фолы
11
11
Удары (всего)
6
12
Удары мимо ворот
1
8
Удары в створ ворот
5
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ismir Pekmic (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 54 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Ismir Pekmic назначал пенальти

Комментарии к матчу
