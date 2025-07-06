Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн San Diego FC - Хьюстон Динамо 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: San Diego FCХьюстон Динамо . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium. Судить этот матч будет Tim Ford.

МСК, Стадион: Snapdragon Stadium
Чемпионат США по футболу. МЛС
San Diego FC
Milan Iloski 25'
Luca Bombino 54'
Onni Johannes Simonpoika Valakari 67'
Завершен
3 : 4
06 июля 2025
Хьюстон Динамо
Lawrence Ennali 36'
Франко Эскобар 45+3'
Эсекьель Понсе 87'
Эсекьель Понсе 90+10'
Milan Iloski icon
25'
Lawrence Ennali icon
36'
Франко Эскобар icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,6
Luca Bombino icon
54'
Onni Johannes Simonpoika Valakari icon
67'
Эсекьель Понсе icon
87'
Эсекьель Понсе icon
90+10'
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,6
Текстовая трансляция
10'
Угловой
San Diego FC - Угловой
11'
Угловой
San Diego FC - Угловой
17'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
25'
Milan Iloski - 1-ый Гол забит с передачи Onni Johannes Simonpoika Valakari
36'
Угловой
San Diego FC - Угловой
36'
Lawrence Ennali - 2-ой Гол забит с передачи Амин Басси
42'
Угловой
San Diego FC - Угловой
45+3'
Франко Эскобар - 3-ий Гол забит с передачи Итан Бартлоу
Счет после первого тайма 1:2 : 1,6
54'
Luca Bombino - 4-ый Гол забит с передачи Йеппе Тверсков
58'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
61'
Угловой
San Diego FC - Угловой
67'
Onni Johannes Simonpoika Valakari - 5-ый Гол забит с передачи Андерс Дрейер
87'
Эсекьель Понсе - 6-ый Гол
90+10'
Эсекьель Понсе - 7-ый Гол забит с передачи Итан Бартлоу
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,6

Превью матча San Diego FC — Хьюстон Динамо

San Diego FC San Diego FC
1
США
Си Джей Дос Сантос
33
США
Oscar Verhoeven
97
Швеция
Christopher McVey
17
Северная Ирландия
Пэдди Макнейр
27
США
Luca Bombino
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
20
Панама
Анибаль Годой
6
Дания
Йеппе Тверсков
10
Дания
Андерс Дрейер
32
США
Milan Iloski
77
Англия
Alexander Mighten
Тренер
Mikey Varas
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
4
США
Итан Бартлоу
2
Аргентина
Франко Эскобар
35
США
Brooklyn Raines
6
Бразилия
Артур
11
Германия
Lawrence Ennali
9
Чехия
Ondrej Lingr
10
Аргентина
Эсекьель Понсе
8
Франция
Амин Басси
Тренер
США
Бен Олсен

История последних встреч

San Diego FC
San Diego FC
Хьюстон Динамо
San Diego FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.10.2025
Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
2:4
San Diego FC
San Diego FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
San Diego FC San Diego FC
59%
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
41%
Атаки
107
72
Угловые
5
2
Фолы
7
14
Удары (всего)
9
7
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Ford (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 60% (6 из 10 матчей) Tim Ford назначал пенальти

Комментарии к матчу
