Смотреть онлайн San Diego FC - Нэшвилл 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: San Diego FC — Нэшвилл . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium. Судить этот матч будет Drew Fischer.
Превью матча San Diego FC — Нэшвилл
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).
За последние 12 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Drew Fischer назначал пенальти