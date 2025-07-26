Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн San Diego FC - Нэшвилл 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: San Diego FCНэшвилл . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium. Судить этот матч будет Drew Fischer.

МСК, Стадион: Snapdragon Stadium
Чемпионат США по футболу. МЛС
San Diego FC
Ирвинг Лосано 53'
90+10'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Нэшвилл
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Ирвинг Лосано icon
53'
Матч закончился со счётом 1:0
San Diego FC icon
90+10'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
San Diego FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Ирвинг Лосано - 1-ый Гол забит с передачи Андерс Дрейер
75'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
80'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
81'
Угловой
San Diego FC - Угловой
83'
San Diego FC - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 1:0
90+10'
San Diego FC - 2-ой Гол

Превью матча San Diego FC — Нэшвилл

San Diego FC San Diego FC
13
Мексика
Пабло Сисньега
33
США
Oscar Verhoeven
26
Гана
Manu Duah
25
США
Ian Pilcher
27
США
Luca Bombino
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
14
США
Лука Де Ла Торре
6
Дания
Йеппе Тверсков
10
Дания
Андерс Дрейер
9
Колумбия
Tomas Angel
11
Мексика
Ирвинг Лосано
Тренер
Mikey Varas
Нэшвилл Нэшвилл
1
США
Джо Уиллис
31
Гондурас
Энди Нажар
25
США
Уокер Циммерман
4
Колумбия
Jeisson Palacios
2
США
Даниэль Ловиц
19
США
Алекс Муил
8
Австралия
Patrick Yazbek
20
Норвегия
Edvard Tagseth
10
Германия
Хани Мухтар
9
Англия
Сэм Сарридж
24
Мексика
Jonathan Perez
Тренер
США
Грегг Берхалтер

Статистика матча

Владение мячом
San Diego FC San Diego FC
59%
Нэшвилл Нэшвилл
41%
Атаки
103
87
Угловые
2
2
Фолы
12
15
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Drew Fischer назначал пенальти

Комментарии к матчу
