Смотреть онлайн Шарлотт - Коламбус Крю 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Шарлотт — Коламбус Крю . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Lukasz Szpala.
Превью матча Шарлотт — Коламбус Крю
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lukasz Szpala (США).
За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Lukasz Szpala назначал пенальти