Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Коламбус Крю 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ШарлоттКоламбус Крю . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Lukasz Szpala.

МСК, Стадион: Бэнк оф Америка Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Шарлотт
Patrick Agyemang 19'
Patrick Agyemang 24'
Pep Mas 75'
Завершен
3 : 2
25 мая 2025
Коламбус Крю
Ibrahim Aliyu 15'
Мальте Амундсен 65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ibrahim Aliyu icon
15'
Patrick Agyemang icon
19'
Patrick Agyemang icon
24'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,0
Мальте Амундсен icon
65'
Pep Mas icon
75'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Шарлотт - Угловой
15'
Ibrahim Aliyu - 1-ый Гол
19'
Угловой
Шарлотт - Угловой
19'
Patrick Agyemang - 2-ой Гол
24'
Patrick Agyemang - 3-ий Гол забит с передачи Вильфрид Заа
Счет после первого тайма 2:1 : 2,0
55'
Угловой
Шарлотт - Угловой
56'
Угловой
Шарлотт - Угловой
57'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
63'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
65'
Мальте Амундсен - 4-ый Гол
72'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
73'
Угловой
Шарлотт - Угловой
75'
Pep Mas - 5-ый Гол
83'
Угловой
Шарлотт - Угловой
87'
Угловой
Шарлотт - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0

Превью матча Шарлотт — Коламбус Крю

Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
35
США
Nicholas Scardina
29
Франция
Adilson Malanda
4
США
Andrew Privett
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
16
Испания
Pep Mas
8
Англия
Эшли Вэствуд
13
США
Брандт Джеймс Бронико
18
Колумбия
Kerwin Vargas
33
Гана
Patrick Agyemang
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит
Коламбус Крю Коламбус Крю
28
США
Patrick Schulte
23
Канада
Mohamed Ramzdine Farsi
31
Франция
Стивен Морейра
21
Украина
Евгений Чеберко
27
США
Maximilian Arfsten
10
Уругвай
Диего Росси
25
США
Sean Zawadzki
6
США
Дарлингтон Нагбе
8
Венгрия
Даниел Газдаг
19
Канада
Jacen Russell-Rowe
11
Нигерия
Ibrahim Aliyu
Тренер
Франция
Wilfried Nancy

Статистика матча

Владение мячом
Шарлотт Шарлотт
34%
Коламбус Крю Коламбус Крю
66%
Атаки
67
119
Угловые
7
3
Фолы
5
3
Удары (всего)
18
9
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
9
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lukasz Szpala (США).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Lukasz Szpala назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA