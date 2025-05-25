Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Malik Badawi.
Превью матча Ди Си Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллз
Команда Ди Си Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Нью-Йорк Ред Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Ди Си Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Нью-Йорк Ред Буллз забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Malik Badawi (США).
За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Malik Badawi назначал пенальти