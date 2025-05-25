Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си ЮнайтедНью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Malik Badawi.

МСК, Стадион: Ауди Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ди Си Юнайтед
Завершен
0 : 2
25 мая 2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Cameron Harper 42'
Mohammed Sofo 90+5'
Смотреть онлайн
Cameron Harper icon
42'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
Mohammed Sofo icon
90+5'
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
42'
Cameron Harper - 1-ый Гол забит с передачи Эмиль Форсберг
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
59'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
69'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
73'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
90+5'
Mohammed Sofo - 2-ой Гол

Превью матча Ди Си Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллз

Команда Ди Си Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Нью-Йорк Ред Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Ди Си Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Нью-Йорк Ред Буллз забивает 1, пропускает 1.

Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
13
США
Луис Барраса
15
Австралия
Кай Роулс
3
США
Lucas Bartlett
16
США
Garrison Isaiah Tubbs
22
США
Аарон Эррера
23
США
Брэндон Сервания
6
Камерун
Boris Takang
28
Австрия
David Schnegg
77
Япония
Hosei Kijima
17
США
Jacob Murrell
7
Бразилия
Peglow
Тренер
США
Troy Lesesne
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
31
Бразилия
Карлос Мигель Коронель
6
США
Кайл Данкан
42
Германия
Александер Хак
26
США
Тим Паркер
5
Панама
Omar Valencia
75
США
Daniel Edelman
8
Peter Stroud
17
США
Cameron Harper
10
Швеция
Эмиль Форсберг
19
Венесуэла
Викельман Кармона
13
Камерун
Эрик Максим Шупо-Мотинг
Тренер
Германия
Сандро Шварц

Статистика матча

Владение мячом
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
47%
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
53%
Атаки
30
48
Угловые
4
1
Фолы
11
8
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Malik Badawi (США).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Malik Badawi назначал пенальти

Комментарии к матчу
