Смотреть онлайн КФ Монреаль - Лос-Анджелес ФК 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: КФ Монреаль — Лос-Анджелес ФК . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Rubiel Vazquez.
Превью матча КФ Монреаль — Лос-Анджелес ФК
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rubiel Vazquez (США).
За последние 20 матчей судья показал 80 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (8 из 20 матчей) Rubiel Vazquez назначал пенальти