25.05.2025

Смотреть онлайн КФ Монреаль - Лос-Анджелес ФК 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: КФ МонреальЛос-Анджелес ФК . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Rubiel Vazquez.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
КФ Монреаль
Джакомо Вриони 5'
Принс-Осей Овусу 22'
Завершен
2 : 2
25 мая 2025
Лос-Анджелес ФК
Марко Антонио Делгадо 38'
Оливье Жиру 77'
Смотреть онлайн
Джакомо Вриони icon
5'
Принс-Осей Овусу icon
22'
Марко Антонио Делгадо icon
38'
Счет после первого тайма 2:1
Оливье Жиру icon
77'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
5'
Джакомо Вриони - 1-ый Гол
22'
Принс-Осей Овусу - 2-ой Гол
38'
Марко Антонио Делгадо - 3-ий Гол забит с передачи Nathan Ordaz
43'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
43'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45+3'
Угловой
Лос-Анджелес ФК - Угловой
47'
Угловой
Лос-Анджелес ФК - Угловой
52'
Угловой
Лос-Анджелес ФК - Угловой
65'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
73'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
77'
Оливье Жиру - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча КФ Монреаль — Лос-Анджелес ФК

КФ Монреаль КФ Монреаль
40
Канада
Jonathan Sirois
27
Польша
Dawid Bugaj
24
США
George Campbell
2
США
Jalen Neal
13
Канада
Luca Petrasso
25
США
Данте Сили
19
Канада
Nathan-Dylan Saliba
6
Канада
Самуэль Питт
21
Германия
Херберс
17
Албания
Джакомо Вриони
9
Германия
Принс-Осей Овусу
Тренер
Италия
Marco Donadel
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
14
Испания
Сержи Паленсия
4
Колумбия
Эдди Сегура
33
США
Аарон Лонг
29
Украина
Artem Hennadiiovych Smoliakov
6
Бразилия
Igor
8
США
Марко Антонио Делгадо
23
США
Фрэнки Амайя
27
США
Nathan Ordaz
17
США
Джереми Эбобиссе
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло

Статистика матча

Владение мячом
КФ Монреаль КФ Монреаль
40%
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
60%
Атаки
71
125
Угловые
5
3
Фолы
14
11
Удары (всего)
11
12
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rubiel Vazquez (США).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 80 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (8 из 20 матчей) Rubiel Vazquez назначал пенальти

Комментарии к матчу
