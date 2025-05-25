Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Орландо Сити - Тимберс 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Орландо СитиТимберс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Jair Marrufo.

МСК, Стадион: Орландо Сити
Чемпионат США по футболу. МЛС
Орландо Сити
Duncan McGuire 39'
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Тимберс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Duncan McGuire icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
28'
Угловой
Тимберс - Угловой
28'
Угловой
Тимберс - Угловой
39'
Duncan McGuire - 1-ый Гол забит с передачи Эдуард Атуэста
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
77'
Угловой
Тимберс - Угловой
79'
Угловой
Тимберс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2

Превью матча Орландо Сити — Тимберс

Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
30
США
Alex Freeman
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
6
Швеция
Робин Янссон
4
Словения
David Brekalo
87
Германия
Marco Pasalic
20
Колумбия
Эдуард Атуэста
5
Уругвай
Cesar Araujo
77
Колумбия
Иван Ангуло
13
США
Duncan McGuire
9
Колумбия
Луис Муриэль
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха
Тимберс Тимберс
16
Канада
Максим Крепеау
29
Колумбия
Juan David Mosquera
13
Хорватия
Дарио Зупарич
20
Новая Зеландия
Finn Surman
27
Jimer Fory
22
США
Омир Фернандес
10
Португалия
David Pereira Da Costa
24
Аргентина
David Ayala
17
Парагвай
Кристиан Паредес
30
Колумбия
Santiago Moreno
19
Венесуэла
Kevin Kelsy
Тренер
Англия
Фил Невилл

Статистика матча

Владение мячом
Орландо Сити Орландо Сити
40%
Тимберс Тимберс
60%
Атаки
96
122
Угловые
1
4
Фолы
13
8
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 9% (1 из 11 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA