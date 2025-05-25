Смотреть онлайн Орландо Сити - Тимберс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Орландо Сити — Тимберс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Jair Marrufo.
Превью матча Орландо Сити — Тимберс
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).
За последние 11 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 9% (1 из 11 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти