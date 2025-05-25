Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Торонто - Нэшвилл 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТоронтоНэшвилл . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Armando Villarreal.

МСК, Стадион: БМО Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Торонто
Хонатан Осорио 90+1'
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Нэшвилл
Сэм Сарридж 57'
Сэм Сарридж 89'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Сэм Сарридж icon
57'
Сэм Сарридж icon
89'
Хонатан Осорио icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
16'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
17'
Угловой
Торонто - Угловой
42'
Угловой
Торонто - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
53'
Угловой
Торонто - Угловой
56'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
56'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
57'
Сэм Сарридж - 1-ый Гол забит с передачи Хани Мухтар
60'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
66'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
89'
Сэм Сарридж - 2-ой Гол забит с передачи Jonathan Perez
90+1'
Хонатан Осорио - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0

Превью матча Торонто — Нэшвилл

Торонто Торонто
1
США
Шен Джонсон
5
Ирландия
Кевин Лонг
17
Норвегия
Сигурд Ростед
76
Канада
Lazar Stefanovic
6
Канада
Kosi Thompson
23
Швейцария
Максиме Домингез
24
Италия
Лоренцо Инсинье
20
Гондурас
Дейби Флорес
7
Румыния
Theodor Corbeanu
10
Италия
Федерико Бернардески
9
Норвегия
Ола Брунхильдсен
Тренер
США
Робин Фрейзер
Нэшвилл Нэшвилл
1
США
Джо Уиллис
31
Гондурас
Энди Нажар
5
США
Jack Maher
4
Колумбия
Jeisson Palacios
2
США
Даниэль Ловиц
20
Норвегия
Edvard Tagseth
8
Австралия
Patrick Yazbek
19
США
Алекс Муил
10
Германия
Хани Мухтар
9
Англия
Сэм Сарридж
14
Канада
Джейкоб Шаффелбург
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Торонто
Торонто
Нэшвилл
Торонто
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0
Торонто
Торонто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Торонто Торонто
50%
Нэшвилл Нэшвилл
50%
Атаки
72
99
Угловые
3
6
Фолы
7
9
Удары (всего)
8
12
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Armando Villarreal (США).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 8 матчей) Armando Villarreal назначал пенальти

Комментарии к матчу
