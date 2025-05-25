Смотреть онлайн Торонто - Нэшвилл 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Торонто — Нэшвилл . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Armando Villarreal.
Превью матча Торонто — Нэшвилл
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Armando Villarreal (США).
За последние 8 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 8 матчей) Armando Villarreal назначал пенальти