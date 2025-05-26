Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Цинциннати 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Атланта ЮнайтедЦинциннати . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Guido Gonzales Jr.

МСК, Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Атланта Юнайтед
Деррик Уиллиамс 15'
Ajani Fortune 20'
Бартош Слисз 66'
Jamal Thiare 90+4'
Завершен
4 : 2
26 мая 2025
Цинциннати
Майлз Робинсон 48'
Gerardo Valenzuela 70'
Смотреть онлайн
Деррик Уиллиамс icon
15'
Ajani Fortune icon
20'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,3
Майлз Робинсон icon
48'
Бартош Слисз icon
66'
Gerardo Valenzuela icon
70'
Jamal Thiare icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Цинциннати - Угловой
7'
Угловой
Цинциннати - Угловой
15'
Деррик Уиллиамс - 1-ый Гол
20'
Ajani Fortune - 2-ой Гол забит с передачи Саба Лобьянидзе
30'
Угловой
Цинциннати - Угловой
45'
Угловой
Цинциннати - Угловой
45+8'
Угловой
Цинциннати - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,3
48'
Угловой
Цинциннати - Угловой
48'
Майлз Робинсон - 3-ий Гол
56'
Угловой
Цинциннати - Угловой
57'
Угловой
Цинциннати - Угловой
63'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
66'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
66'
Бартош Слисз - 4-ый Гол забит с передачи Алексей Миранчук
70'
Gerardo Valenzuela - 5-ый Гол забит с передачи Lukas Engel
75'
Угловой
Цинциннати - Угловой
89'
Угловой
Цинциннати - Угловой
90+4'
Jamal Thiare - 6-ый Гол забит с передачи Матеуш Клич
90+6'
Угловой
Цинциннати - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,3

Превью матча Атланта Юнайтед — Цинциннати

Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1
США
Брэд Гузан
47
США
Matthew Edwards
3
Ирландия
Деррик Уиллиамс
44
Перу
Луис Абрам
18
Португалия
Pedro Amador
35
Тринидад и Тобаго
Ajani Fortune
99
Польша
Бартош Слисз
10
Парагвай
Мигель Альмирон
59
Россия
Алексей Миранчук
9
Грузия
Саба Лобьянидзе
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла
Цинциннати Цинциннати
18
США
Roman Celentano
23
Аргентина
Luca Orellano
21
США
Мэтт Миазга
12
США
Майлз Робинсон
4
США
Ник Хагглунд
29
Дания
Lukas Engel
10
Бразилия
Эвандер Феррейра
5
Нигерия
Obinna Nwobodo
20
Чехия
Павел Буча
22
США
Gerardo Valenzuela
9
Того
Кевин Денкей
Тренер
США
Пат Нуунан

Статистика матча

Владение мячом
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
37%
Цинциннати Цинциннати
63%
Атаки
60
131
Угловые
2
11
Фолы
8
12
Удары (всего)
11
23
Удары мимо ворот
4
17
Удары в створ ворот
7
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guido Gonzales Jr (США).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (3 из 18 матчей) Guido Gonzales Jr назначал пенальти

Комментарии к матчу
