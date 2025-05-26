Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Цинциннати 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Атланта Юнайтед — Цинциннати . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Guido Gonzales Jr.
Превью матча Атланта Юнайтед — Цинциннати
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Guido Gonzales Jr (США).
За последние 18 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (3 из 18 матчей) Guido Gonzales Jr назначал пенальти