Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Орландо Сити 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Атланта Юнайтед — Орландо Сити . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Filip Dujic.
Превью матча Атланта Юнайтед — Орландо Сити
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).
За последние 16 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 13% (2 из 16 матчей) Filip Dujic назначал пенальти