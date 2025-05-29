Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Орландо Сити 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Атланта ЮнайтедОрландо Сити . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Filip Dujic.

МСК, Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Атланта Юнайтед
Алексей Миранчук 19'
Бартош Слисз 83'
Jamal Thiare 90+5'
Завершен
3 : 2
29 мая 2025
Орландо Сити
Cesar Araujo 4'
Ramiro Enrique 32'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Cesar Araujo icon
4'
Алексей Миранчук icon
19'
Ramiro Enrique icon
32'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
Бартош Слисз icon
83'
Jamal Thiare icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
4'
Cesar Araujo - 1-ый Гол забит с передачи Marco Pasalic
19'
Алексей Миранчук - 2-ой Гол
29'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
32'
Ramiro Enrique - 3-ий Гол
34'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
49'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
50'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
53'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
62'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
66'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
83'
Бартош Слисз - 4-ый Гол забит с передачи Алексей Миранчук
86'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
88'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
90+5'
Jamal Thiare - 5-ый Гол забит с передачи Саба Лобьянидзе
90+10'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2

Превью матча Атланта Юнайтед — Орландо Сити

Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1
США
Брэд Гузан
9
Грузия
Саба Лобьянидзе
47
США
Matthew Edwards
3
Ирландия
Деррик Уиллиамс
44
Перу
Луис Абрам
2
Венесуэла
Рональд Эрнандес
59
Россия
Алексей Миранчук
99
Польша
Бартош Слисз
35
Тринидад и Тобаго
Ajani Fortune
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
10
Парагвай
Мигель Альмирон
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла
Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
30
США
Alex Freeman
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
6
Швеция
Робин Янссон
4
Словения
David Brekalo
87
Германия
Marco Pasalic
35
Франция
Joran Gerbet
5
Уругвай
Cesar Araujo
77
Колумбия
Иван Ангуло
10
Аргентина
Martin Exequiel Ojeda
7
Аргентина
Ramiro Enrique
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха

Статистика матча

Владение мячом
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
60%
Орландо Сити Орландо Сити
40%
Атаки
0
0
Угловые
5
6
Фолы
10
2
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 16 матчей) Filip Dujic назначал пенальти

Комментарии к матчу
