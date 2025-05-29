Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Цинциннати - Даллас 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЦинциннатиДаллас . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.

МСК, Стадион: Уэст Энд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Цинциннати
Павел Буча 30'
Кевин Денкей 42'
Gerardo Valenzuela 86'
Завершен
3 : 3
29 мая 2025
Даллас
Петар Муса 50'
Anderson Julio 68'
Себастьен Ибеага 90+2'
Смотреть онлайн
Павел Буча icon
30'
Кевин Денкей icon
42'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
Петар Муса icon
50'
Anderson Julio icon
68'
Gerardo Valenzuela icon
86'
Себастьен Ибеага icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:3 : 3,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Цинциннати - Угловой
14'
Угловой
Даллас - Угловой
24'
Угловой
Даллас - Угловой
30'
Павел Буча - 1-ый Гол забит с передачи Деандре Йедлин
33'
Угловой
Цинциннати - Угловой
42'
Кевин Денкей - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Цинциннати - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
50'
Петар Муса - 3-ий Гол забит с передачи Шакил Мур
64'
Угловой
Цинциннати - Угловой
68'
Anderson Julio - 4-ый Гол забит с передачи Pedrinho
70'
Угловой
Цинциннати - Угловой
79'
Угловой
Даллас - Угловой
86'
Gerardo Valenzuela - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Даллас - Угловой
90+2'
Себастьен Ибеага - 6-ый Гол
90+5'
Угловой
Цинциннати - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 3,3

Превью матча Цинциннати — Даллас

Цинциннати Цинциннати
18
США
Roman Celentano
91
США
Деандре Йедлин
3
Парагвай
Gilberto Flores
12
США
Майлз Робинсон
2
Ямайка
Алвас Пауэлл
23
Аргентина
Luca Orellano
10
Бразилия
Эвандер Феррейра
5
Нигерия
Obinna Nwobodo
20
Чехия
Павел Буча
17
Бразилия
Серджио Сантос
9
Того
Кевин Денкей
Тренер
США
Пат Нуунан
Даллас Даллас
1
Нидерланды
Мартен Пас
18
США
Шакил Мур
3
Англия
Osaze Urhoghide
25
США
Себастьен Ибеага
4
США
Марко Фарфан
77
Танзания
Bernard Kamungo
17
Бразилия
Ramiro
11
Эквадор
Anderson Julio
55
Бразилия
Kaick da Silva
10
Аргентина
Лусиано Акоста
9
Хорватия
Петар Муса
Тренер
США
Eric Quill

Статистика матча

Владение мячом
Цинциннати Цинциннати
63%
Даллас Даллас
37%
Атаки
107
78
Угловые
6
4
Фолы
8
14
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти

Комментарии к матчу
