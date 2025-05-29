Смотреть онлайн Цинциннати - Даллас 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Цинциннати — Даллас . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.
Превью матча Цинциннати — Даллас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти