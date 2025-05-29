Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Нью Ингленд 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си Юнайтед — Нью Ингленд . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Pierre-Luc Lauziere.
Превью матча Ди Си Юнайтед — Нью Ингленд
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pierre-Luc Lauziere (США).
За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 8% (1 из 13 матчей) Pierre-Luc Lauziere назначал пенальти