29.05.2025

Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Нью Ингленд 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си ЮнайтедНью Ингленд . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Pierre-Luc Lauziere.

МСК, Стадион: Ауди Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ди Си Юнайтед
Gabriel Cordeiro Pirani 90+1'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Нью Ингленд
Ilay Feingold 45+3'
Ilay Feingold icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Gabriel Cordeiro Pirani icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
43'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
45+1'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
45+3'
Ilay Feingold - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
73'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
77'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
89'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
90+1'
Gabriel Cordeiro Pirani - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Ди Си Юнайтед — Нью Ингленд

Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
13
США
Луис Барраса
22
США
Аарон Эррера
15
Австралия
Кай Роулс
3
США
Lucas Bartlett
18
США
Derek Dodson
23
США
Брэндон Сервания
6
Камерун
Boris Takang
12
США
Уиллиам Коннер Антлей
77
Япония
Hosei Kijima
17
США
Jacob Murrell
7
Бразилия
Peglow
Тренер
США
Troy Lesesne
Нью Ингленд Нью Ингленд
31
Словения
Альяз Ивачич
15
США
Брэндон Бай
16
США
Уайатт Омсберг
2
Мали
Мамаду Фофана
4
США
Tanner Beason
80
Нигерия
Alhassan Yusuf
8
США
Мэтт Полстер
7
Аргентина
Томаш Чанкалай
10
Испания
Карлес Хиль
12
Израиль
Ilay Feingold
17
Франция
Игниатиус Кнепе Ганаго
Тренер
США
Калеб Портер

История последних встреч

Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Нью Ингленд
Ди Си Юнайтед
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Нью Ингленд
Нью Ингленд
2:0
Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
52%
Нью Ингленд Нью Ингленд
48%
Атаки
114
98
Угловые
4
3
Фолы
14
12
Удары (всего)
9
10
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
15
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pierre-Luc Lauziere (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 13 матчей) Pierre-Luc Lauziere назначал пенальти

